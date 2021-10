Capretta gettata viva nel cassonetto a Bordighera: Enpa “Chi ha visto parli, il colpevole deve pagare!”

La vicenda della capretta viva gettata nel cassonetto a Bordighera sta avendo una forte eco in tutta Italia tant’è che l’Ente Nazionale Protezione Animali, attraverso l’avvocato Enpa Claudia Ricci, ha presentato denuncia contro ignoti. “Abbiamo presentato denuncia – afferma Carla Rocchi, Presidente nazionale Enpa - e ci costituiremo parte civile in caso di procedimento perché episodi come questo sono inaccettabili e non devono più ripetersi, i colpevoli devono pagare. Lanciamo un appello a chiunque possa sapere qualcosa di utile allo sviluppo delle indagini, affinché si faccia avanti. Ringraziamo i Carabinieri di Bordighera per il prezioso lavoro che stanno svolgendo.”

L’allarme è partito martedì sera quando due persone, in giro con il cane, hanno sentito dei rumori provenire dal cassonetto. Avvicinatisi pensando si potesse trattare di un cinghiale, si sono trovati davanti una scena raccapricciante: una capretta ancora viva piena di piaghe e nel mezzo di una crisi epilettica. Secondo gli inquirenti possibile conseguenza del trauma causato dalla permanenza nel cassonetto. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Bordighera e i veterinari della Asl 1 ma, viste le gravi condizioni, la capretta è stata portata in una clinica veterinaria ad Arma di Taggia. Purtroppo lì non c’è stato molto da fare e i medici hanno praticato l'eutanasia.

L’animale aveva un orecchio strappato. Chi l’ha abbandonata in quel modo barbaro ha pensato di strappare il microchip in modo da non lasciare tracce. I Carabinieri di Bordighera hanno aperto un fascicolo e sono al lavoro per individuare i responsabili di questo orribile gesto.