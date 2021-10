Biancheri Creazioni di Camporosso alla International Floriculture Trade Fair

Dal 3 al 5 novembre, Biancheri Creazioni, parteciperà alla IFTF (International Floriculture Trade Fair). Si tratta della famosa fiera mondiale che annualmente riunisce le migliori aziende floricole che presentano le proprie collezioni, in programma all’EXPO Haarlemmermeer, a Vijfhuizen, in Olanda.



Un appuntamento molto atteso dopo la sosta dell’anno scorso, a causa della pandemia. In Olanda, Biancheri Creazioni, uno dei più importanti ibridatori mostrerà al pubblico e ai suoi clienti che arrivano da ogni parte del mondo, le sue meravigliose e colorate varietà, di ranuncoli e anemoni. Il tema espositivo dell’elegante stand di circa 40 mq (n° B2.14) sarà “ Stories of Monograph”, “…dei focus che raccontano quattro varietà, quelle che in questi anni hanno avuto maggior successo e vinto anche numerosi premi: i ranuncoli Bianco 59-99 per la linea Elegance®, Hanoi per la linea Cloni Success®, Igloo per la linea Cloni Pon Pon® e l’anemone Panda per la linea Mistral Plus®” - spiegano dalla azienda con sede a Camporosso.



Non mancheranno certamente le novità, nuovi fiori che vanno ad aggiungersi alle linee esistenti e con caratteristiche continuamente migliorate. Per i ranuncoli: Elegance® Rosa Chiaro 77-15, Salmone 605, Cloni Success® 316RED, 511CR, 559CIC e Cloni Pon Pon® 979PPRS, per gli anemoni il Mistral® Tigre Wine. Biancheri Creazioni è di casa alla International Floriculture Trade Fair dove partecipa da 20 anni, “…è stata di anno in anno uno strumento fondamentale di crescita e internazionalizzazione e una importante vetrina per mostrare il grande percorso e l’evoluzione in termini di innovazione, qualità e varietà delle coltivazioni. Risultati ottenuti grazie alla passione e alla ricerca nell’arco di tre generazioni” - sottolineano.



“Sarà anche l’occasione per distribuire il nuovo catalogo (2021/22), completamente rinnovato nella sua veste grafica. Insieme ai fiori, ai bulbi secchi e preparati, ai semi, Biancheri Creazioni porterà in Olanda anche la gioia e l’emozione di incontrare nuovamente e avere un contatto diretto, che tanto mancava, con i propri clienti esteri” - aggiungono dall’azienda.