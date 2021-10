Si sente male durante una partita di tennis e si accascia al suolo. E’ accaduto questa mattina in un circolo di Sanremo. Un uomo è stato colto da un infarto ed è stato trattato immediatamente con il defibrillatore presente all’interno dell’impianto sportivo.

Sul posto è poi intervenuto il personale medico del 118 che lo ha portato in ospedale per le cure del caso, in codice rosso di massima gravità. Le sue condizioni, infatti, sono risultate particolarmente gravi.