Frontale moto-autobus in serata sull’Aurelia, traffico bloccato tra Bordighera e Ospedaletti (foto)

Incidente stasera nella zona del Giunchetto sull’Aurelia tra Ospedaletti e Bordighera. Una moto di grossa cilindrata, una Harley, che procedeva in direzione della Città delle Palme, in uscita da una curva, evidentemente allargando la traiettoria o perdendo il conducente il controllo, si è scontrata con un bus della Riviera Trasporti che procedeva in senso opposto.

L’impatto e stato violentissimo tanto che il motociclista, un 29enne, con il casco ha sfondato il parabrezza ma, per fortuna, non ha riportato gravi lesioni tanto da rimanere cosciente durante tutte le operazioni di soccorso.

Sul posto la Croce Rossa di Bordighera, l’automedica del 118 e la polizia stradale per i rilievi.

La circolazione e stata chiusa in entrambe le direzioni durante tutte le operazioni di soccorso. Rt ha poi provveduto a inviare un altro bus per consentire ai passeggeri di raggiungere le proprie destinazioni. Illeso ma molto spaventato l’autista.