Sanremo: domani importante incontro sul tema dell'autismo al Palafiori, serie di interventi di medici e esperti

Importante appuntamento, quello di domani alla sala ‘Ranuncolo’ del Palafiori di Sanremo, per il convegno organizzato dal Lions Club Sanremo Matutia, sul tema ‘Autismo, una sfida per il presente e per il futuro’.

Nel corso della giornata si succederanno diversi interventi di medici, che termineranno con quello del Dott. Giuseppe Pili responsabile della struttura di neuropsichiatria infantile dell'Asl 1 Imperiese.

La giornata sarà inaugurata dal Dottor Giuseppe Pili sul tema ‘Epidemiologia e presa in carico dei bambini con sospetto disturbo dello spetto autistico’; quindi sarà la volta di Elisa De Grandis, dirigente medico di Neuropsichiatria al Gaslini di Genova su ‘Progetto Sole: presa in carico del paziente’; toccherà poi alla Dottoressa Francesca Loffredo, psicologa e psicoterapeuta dell’Asl 1 su ‘L’importanza della diagnosi nella clinica’; seguirà il Dottor Sergio Messina, neuropsichiatra infantile di Catania su ‘L’importanza del gioco nei disturbi dello spettro autistico’; la Dottoressa Paola Baroni, dirigente scolastico, tratterà l’argomento ‘Il bambino autistico a scuola’. La mattinata si concluderà con il Dottor Giuseppe Pili e la Dott. Roberta Rota su ‘Riflessioni sull’età evolutiva, learning by doing’.

Nel pomeriggio inizierà il Dottor Roberto Kelle, neuropsichiatra infantile a Torino su ‘La transizione tra adolescenza e età adulta, valutazione e interventi’; quindi il Consigliere regionale e avvocato Mabel Riolfo, membro della seconda commissione Sanità-Politiche sociali su ‘Panorama giuridico: diritti e autismo’; sarà poi la volta del Dottor Francesco Rota, responsabile intermediazione Assinvest su ‘Approccio mutualistico e soluzioni specifiche per la spesa sanitaria privata in generale e per chi ha disturbi dello spettro autistico’; toccherà quindi a Silvana Zanchi, dirigente scolastico a Savona su ‘L’autismo a scola’ e all’associazione Angsa su ‘Autismo: l’importanza della tutela dei diritti’.

Terminerà la giornata il Dottor Giuseppe Pili con l’intervento su ‘Autismo lifelong learning’.