Ventimiglia: incendio nel primo pomeriggio alla vegetazione nell'oasi del Nervia, intervento dei VVF (Foto)

Un incendio ha distrutto una porzione di vegetazione sul greto del torrente Nervia, all’interno della omonima ‘oasi’. Le fiamme sono divampate per cause ancora in via d’accertamento e, sul posto, sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco e gli agenti della Municipale.

Non semplice l’opera di spegnimento, visto che le fiamme avevano attaccato una buona porzione di piante presenti sul greto del torrente. Ora la situazione è sotto controllo e vengono eseguite le operazioni di bonifica. Bisognerà capire se l’incendio, come probabile, è di origine dolosa e come è stato innescato.