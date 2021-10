Sanremo: negozi di corso Garibaldi ostaggio di clochard e questuanti, "Da mesi chiediamo la rimozione delle panchine ma il Comune non risponde"

Le 8 attività che insistono in questi pochi metri della via, ogni giorno devono fare i conti con clochard e questuanti. Così, per i negozianti, è diventata la prassi giornaliera dover più volte al giorno ripulire per lo sporco lasciato o chiedere a queste persone di allontanarsi, per tutelare i clienti che aspettano in coda fuori sul marciapiede.

“Uno di questi ormai è una presenza fissa - proseguono - ed è diventato un problema perché la panchina è diventata anche il suo bagno. Come se non bastasse quando beve troppo inizia a molestare i passanti e in più di una occasione ha anche aggredito altre persone. Ci chiediamo perché i servizi sociali non possano intervenire perché è evidente che al di là del problema di decoro, questa persona ha bisogno di aiuto”.

Per trovare una soluzione le attività, in tarda primavera, hanno iniziato a raccogliere le firme. La richiesta però non ha trovato risposta da parte del Comune. “Abbiamo raccolto le firme e scritto al Sindaco - concludono dalle attività di corso Garibaldi - sono passati mesi e nessuno si è degnato di risponderci. Non capiamo il perché di questo silenzio visto che in un’altra zona della città, via Matteotti, per un problema analogo al nostro, una panchina è stata rimossa. La nostra richiesta è semplice se non si possono allontanare queste persone e visto che le nostre attività hanno un oggettivo danno, allora preferiamo rinunciare alle panchine in questo tratto della via. Così non possiamo andare avanti”.