Coronavirus: tasso di positività e numeri stazionari oggi in Liguria, in provincia 8 nuovi positivi

Anche oggi numeri pressoché stazionari nel classico bollettino Covid quotidiano, con tasso di positività stabile ma, fortunatamente, calo dei nuovi contagiati in provincia di Imperia rispetto a ieri.

Sono 63 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 2.699 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore (oltre ai 9.674 tamponi antigenici rapidi), uno ogni 42,84 pari al 2,33%.

Nella nostra provincia si registrano 8 nuovi positivi, rispetto ai 5 del savonese, i 45 di Genova e i 4 di Spezia. Da registra, purtroppo, due morti entrambi a Genova. Si tratta di uomini di 71 e 86 anni. Stabili anche i ricoveri.