Ventimiglia: riconoscimento della cittadinanza onoraria al ‘Milite ignoto’, iniziativa del Pd cittadino

Tra pochi giorni, il 4 novembre, ricorrerà il 100° Anniversario della traslazione del Milite Ignoto all’ Altare della Patria e proprio per questa occasione, fin dal marzo 2020, il gruppo delle Medaglie d’Oro al Valor Militare d’Italia, in collaborazione con l’Anci, ha avviato il progetto ‘Milite Ignoto, Cittadino d’Italia’ per il conferimento della cittadinanza onoraria da parte di tutti i Comuni italiani.

Il Circolo PD di Ventimiglia ritiene che, come avvenuto cento anni fa per fare in modo che quel Soldato ‘ignoto’ potesse in realtà essere percepito come ‘di tutti’, anche Ventimiglia debba ora orgogliosamente riconoscere la ‘paternità’ di quel caduto, onorando la sua memoria e quella delle migliaia di madri rimaste orfane dei propri figli.

Per questo motivo, con una mozione presentata ieri, i Consiglieri hanno invitato il Sindaco e la Giunta a compiere tutti gli atti necessari per il conferimento della cittadinanza onoraria del Comune di Ventimiglia al ‘Milite Ignoto - Medaglia d'Oro al Valor Militare’ e susseguente comunicazione a tutte le autorità ed enti interessati.