È scomparso il Sindaco di Mentone Jean Claude Guibal, il ricordo e il cordoglio di Fulvio Gazzola

“Apprendo con molto dispiacere la notizia della scomparsa del Sindaco di Mentone Jean Claude Guibal”. È il sindaco di Dolceacqua Fulvio Gazzola che ricorda la figura del politico francese.

“Ho avuto modo di conoscerlo per la prima volta nel 2015 in occasione della marcia di solidarietà dopo gli attenti di Parigi e successivamente ho avuto modo di frequentarlo più assiduamente e lavorare insieme, a seguito della sua intuizione di creare l’Associazione dei Siti Storici Grimaldi di Monaco di cui ne è stato Presidente e per la quale mi ha voluto al suo fianco.

In questi anni,​ ne ho potuto apprezzare la capacità di uomo politico ma in particolare di un amministratore lungimirante e sempre proiettato verso il futuro.

Le sue capacità sono sotto gli occhi di tutti, la trasformazione di Mentone in questi ultimi decenni, molti dei quali sotto la sua guida, sono a noi evidenti e oggi diventano la sua eredità.

Le mie condoglianze e di quelle del Consiglio Comunale di Dolceacqua alla Famiglia ed ai colleghi ed alle maestranze del Comune di Mentone.



Fulvio Gazzola”.