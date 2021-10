Imperia: dopo la forzata chiusura per l'emergenza pandemica, riapre la Scuola di Decorazione Floreale EDFA

EDFA Imperia, dopo la forzata chiusura per l'emergenza pandemica, riapre con entusiasmo la Scuola di Decorazione Floreale e riparte con le consuete attività.



"A novembre inizieranno i Corsi Ordinari che quest'anno prevedono anche un I corso. Questo è rivolto a tutti gli appassionati che guidati da insegnanti esperti potranno entrare nel meraviglioso mondo della decorazione floreale per amatori. Il programma propone inoltre gite, visite didattiche e lezioni speciali.

L'associazione, che ha sede a Palazzo Pagliari in via Zara 1, promuove mostre, eventi e concorsi. Il successo conseguito con il X Concorso Internazionale di Decorazione Floreale Città di Imperia Vele d'Epoca, primo concorso in presenza nel periodo pandemico, ci sostiene nell'impegno a portare avanti la nostra Scuola".

Per partecipare è indispensabile il green pass e il rispetto delle misure anti covid.

Info: edfaimperia@libero.it