In provincia di Imperia ancora tante iniziative a sostegno della LILT per Ottobre mese della prevenzione femminile

Sono tante le iniziative che nella seconda metà del mese dedicato alla Prevenzione al femminile la LILT di Imperia-Sanremo continuerà a promuovere per vincere insieme uno dei tumori femminili più diffusi e devastanti. Molti i monumenti illuminati grazie alla sensibilità di amministrazioni pubbliche-private e ancor più i negozi che stanno aderendo all’invito LILT ad allestire la “Vetrina più Rosa” per dare maggior visibilità in tutte le strade alla Campagna LILT for Women 2021.



La vetrina in Rosa - "Stanno giungendo scatti degli allestimenti da Ventimiglia, Bordighera, Vallecrosia, Ospedaletti, Sanremo, Arma di Taggia, Riva Ligure e Santo Stefano al Mare. Le Volontarie dell’Associazione hanno distribuito ai punti vendita il materiale necessario alla partecipazione al Concorso, con adesione gratuita. C’è ancora tempo e le attività commerciali che lo desiderano possono contattarci e ritirare in sede il kit predisposto. - ricordano dalla LILT - Le fotografie dovranno pervenire infatti entro il 24 ottobre mediante messaggio WhatsApp ai numeri 393/5256768 - 370/3246167 oppure alla mail info@legatumorisanremo.it. Saranno visionate da una Giuria presieduta da esponenti di Confcommercio, Confesercenti, CNA, Confartigianato e LILT che decreterà le prime tre vetrine più rosa, classificate per originalità e creatività. La premiazione de “La vetrina in Rosa” si terrà venerdì 29 a Villa Nobel".



Sinergia con il Centro ACAD – "Rinnovata la collaborazione fra la LILT e il Laboratorio ACAD di Sanremo a ottobre, nell’obiettivo di dare maggior incisività alla diagnosi precoce con numerosi esami proposti a tutte le Donne a tariffe agevolate (emocromo - ves - creatinina – azotemia - GOT - GPT – YGT – colesterolo – HDL - trigliceridi - LDL – glicemia e il test sierologico Covid 19). Sedi ACAD nella Città dei Fiori: Laboratorio d'analisi e punto prelievi (Via Matteotti 34), Punto Prelievi di Via Martiri della Libertà 466 e Punto Prelievi Corso Garibaldi 82. Per ogni info 0184-532532" - aggiungono.



"Sabato 23 ottobre “Alimentazione e prevenzione dei tumori” Il confronto tra le varie opzioni nutrizionali è alla base del convegno “Alimentazione Onnivora, Vegetariana e Vegana” che si svolgerà sabato 23 ottobre dalle ore 9,30 alle 13,00 presso Villa Nobel a Sanremo, organizzato dal Lions Club International Distretto 108 Ia3, Governatore Pierfranco Marrandino. Il Dr Claudio Battaglia vi prenderà parte come relatore sull’argomento “Alimentazione e prevenzione dei tumori”, occasione per approfondire il tema della prevenzione primaria. Domenica 24 ottobre “Camminata tra gli Ulivi” - Sette città dell’Imperiese prenderanno parte all'appuntamento programmato per Domenica 24 ottobre e che desidera essere anche un simbolo di ripartenza".



"La nostra Associazione sarà presente con uno stand informativo a Taggia partecipando così a questo grande evento promosso dall’Associazione nazionale Città dell’Olio e che in tutto il Bel Paese coinvolgerà ben 140 città. La passeggiata, programmata nel centro storico di Taggia, andrà alla scoperta dei luoghi di maggiore interesse storico-culturale e sarà caratterizzata da brevi momenti informativi sull’olio extravergine d’oliva del territorio. - proseguono - L’incontro con il Presidente LILT Imperia-Sanremo, Dr. Claudio Battaglia, verterà sul tema “Qualità e Prevenzione: Olio Extravergine di Oliva al primo posto”. Ritrovo alle ore 9.30 in piazza Farini; maggiori info sul sito Turismo del Comune di Taggia".



"LILT a “Natura e benessere” il 29/30/31 ottobre – Stand informativo LILT alla tre giorni organizzata nel centro di Porto Maurizio di Imperia, incentrata sulla quotidianità ecosostenibile. Sabato 30 alle ore 10.45 intervento del Presidente LILT Dr. Claudio Battaglia. Un’ultima occasione nel week-end di chiusura della Campagna LILT for Women 2021 per incontrare i nostri Volontari, poter aderire all’Associazione, avere info sulla prevenzione, trovare dépliant illustrativi. Per ogni tipo d'informazione rivolgersi presso la Sede LILT in Sanremo, Corso Mombello 49 0184-1951700 e presso la delegazione LILT di Bordighera 0184- 264003 dalle ore 9 alle 12, dal lunedì al venerdì" - concludono dalla LILT.