Progettazione del tratto Ventimiglia-Sanremo dell’Aurelia bis: Ioculano (PD) "E' necessario partire subito”

“Dopo l’Ordine del Giorno presentato ad agosto torno sulla questione dell’Aurelia bis a Ponente: ho discusso quest’oggi un’interrogazione per chiedere alla Giunta regionale di iniziare un lavoro di coordinamento tra i Comuni del comprensorio intemelio da subito, per farsi trovare pronti in un secondo momento quando partirà la progettazione vera e propria dell’opera, che, ricordiamo, è stata richiesta al Governo con un emendamento firmato da parlamentari di diversi gruppi tra cui l’on. Alessia Rotta (Partito Democratico)".