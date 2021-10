Intervento dei Vigili del Fuoco, questa mattina in via Don Minzoni a Imperia, per un Pastore Tedesco che è rimasto infilzato nello spuntone di una cancellata che ha tentato di saltare.

L’animale è rimasto ferito a una zampa posteriore, alla quale è rimasto appeso. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale che lo hanno liberato. La bestiola è stata poi portata dai proprietari da un veterinario.