Sanremo: una palazzina al posto dell'ex carrozzeria all'ingresso di strada Tre Ponti, in cambio parcheggi e marciapiede

L’Amministrazione comunale di Sanremo ha approvato lo schema di convenzione e i progetti, che consentiranno la demolizione e la ricostruzione di un immobile in strada Tre Ponti 2.

Si tratta di una palazzina indipendente residenziale, per la costruzione della quale il Comune otterrà dai proprietari una serie di oneri di urbanizzazione tra cui l’ampliamento della sede di strada Tre Ponti, in corrispondenza dell'intervento, per una superficie complessiva di 58 metri quadri (al costo per la parte privata di 21mila euro) nonché la realizzazione di un marciapiede ad uso pubblico in strada Tre Ponti da un metro e mezzo di larghezza, che attualmente non esiste.

Il marciapiede, per un costo di 26mila euro, proseguirà fino all’intersezione con la pista ciclopedonale per una superficie di 35 metri quadri. Tra le opere di urbanizzazione anche spazi di sosta e parcheggio pubblico sulla strada, per una superficie complessiva di 75 metri quadri e larghezza degli stalli da due metri e mezzo. Prevista anche la posa di pali dell’illuminazione pubblica.