La ricetta anti spreco de I Deplasticati: oggi andiamo in Lombardia con il riso al salto

La ricetta #nosprechi oggi vi porta in Lombardia con una ricetta di recupero tipica del luogo: il riso al salto.

Si prepara con il riso allo zafferano avanzato dal giorno prima e fatto riposare una notte in frigo per far assorbire l’acqua in eccesso.

Preparate una pentola antiaderente con un po’ d’olio e versate il riso. Con un cucchiaio di legno schiacciate il riso fino a formare un disco con il bordo ben definito e compatto. A fiamma bassa fate andare il disco di riso muovendo ogni tanto la pentola per non farlo attaccare. Quando il bordo sarà dorato allora si può girare il disco, aiutatevi con un piatto. Fate andare per circa 10 minuti anche dall’altro lato sempre a fiamma bassa e muovendo la pentola. Quando il bordo è bello croccante, dorato allora il riso al salto è pronto e potete servirlo in tavola. Se volete potete usare dei coppapasta e formare dei dischi piccoli da servire come aperitivo/ antipasto.

Personalmente faccio questa ricetta con qualsiasi tipo di risotto l’importante che sia mantecato.

