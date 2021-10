Sanremo: torna il Punteruolo Rosso nelle palme della città, saranno abbattute 11 piante

Dopo il crollo di una palma ‘dactilyfera’ ai giardini di corso Trento Trieste di fronte al Morgana, per una infestazione non rilevabile dall’esterno da Punteruolo rosso, il servizio ‘Centri Storici e Beni Ambientali’ di Sanremo ha eseguito alcune operazioni su alcune palme ‘Phoenix dactylifere’ nelle vicinanze dell’esemplare attaccato, per accerta la presenza dell’insetto parassita.

Un esemplare ha presentato sintomi iniziali da infestazione da Punteruolo rosso ed è stata richiesta la verifica di ulteriori tre piante in aree sensibili in: corso Trento Trieste Rimonda, corso Imperatrice, ai giardini di lungomare Vittorio Emanuele II.

Il Dott. Luca Mirto, Agrotecnico laureato del Servizio Centri Storici e Beni Ambientali – su incarico del responsabile del Servizio, ha svolto un ulteriore sopralluogo per la verifica dello stato dei luoghi, definendo quanto più dettagliatamente possibile le aree e il numero di esemplari sui quali operare le necessarie verifiche.

L’Amministrazione ha quindi deciso di far abbattere 11 piante, precisamente una in corso Trento Trieste, sei in corso Imperatrice e quattro sul lungomare Vittorio Emanuele. Per altre 26 piante tra corso Trento Trieste e lungomare Vittorio Emanuele è prevista una verifica dell’eventuale infestazione da Punteruolo Rosso.