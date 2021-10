Arma di Taggia: shooting fotografico al Tennis Armesi oggi pomeriggio per Fabio Fognini (Foto e Video)

Shooting fotografico, questo pomeriggio sui campi in terra rossa del circolo tennis ‘Armesi’ di Arma di Taggia, per il campione locale Fabio Fognini.

Una troupe è arrivata appositamente da Milano per scattare una serie di foto e girare alcuni video, che saranno utilizzati per la campagna pubblicitaria di una nota azienda che produce integratori.

Un paio d’ore di lavoro per Fognini, che è rientrato in queste ore nella ‘sua’ Arma di Taggia, da dove ripartirà a breve per gli ultimi tornei della stagione.