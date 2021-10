Vallecrosia: nuovo sistema di rilevamento e troppe multe all'incrocio, Perri "Serve maggior buon senso"

Oltre 400 multe, negli ultimi giorni, con il sistema di rilevamento installato all’incrocio in centro a Vallecrosia dall’Amministrazione Comunale. Sono arrivate o stanno arrivando a cittadini, automobilisti e motociclisti.

Il motivo della sanzione – interviene il Consigliere comunale di opposizione Fabio Perri - è l'arresto oltre la linea di fermata in prossimità del semaforo con l’ammenda che ammonta a 55 euro più la decurtazione di 2 punti dalla patente. Dopo le numerose telefonate ricevute da cittadini e non solo, per sfogare la loro rabbia e dopo aver chiesto al comandante della polizia locale informazioni, ho richiesto venerdì scorso con una mail inviata al protocollo del Comune, un incontro urgente al Sindaco per approfondire ed intervenire a sostegno di tutti coloro che sono stati sanzionati per questo motivo, con questo sistema”.

Perri si dichiara pienamente d’accordo nel sanzionare chi passa con il semaforo rosso, che causerebbe un grosso pericolo con il rischio di gravi incidenti, ma non che si multino le persone perché si è oltrepassata la linea con le 2 ruote: “Ho letto che il codice della strada – prosegue - prevede questo tipo di sanzione, ma per educare i cittadini al rispetto delle regole e non credo sia questo il modo più efficace, perché nelle cose serve il buon senso. Siamo ancora in emergenza sanitaria e due anni di pandemia hanno messo in seria difficoltà economica tante persone, con altre che rischiano il posto di lavoro o addirittura lo hanno perso. Quindi non è certo questo il momento di sanzionare a tappeto. E’ una situazione moralmente inaccettabile”.

Secondo Perri serve comunicazione informazione con segnalazioni chiare e visibili: “Non siamo sulla linea di una pista di Formula 1 che chi parte con le ruote oltre la linea è penalizzato”.

Perri punta anche l’indice su un’altra situazione poco piacevole: “Non è possibile mettere in difficoltà un comando vigili dove code di 30/40 persone impegnano almeno due agenti tutto il giorno per giustificare e spiegare la sanzione. Impieghiamone uno solo all’incrocio, anche come presidio. All’incontro richiesto sarà mia premura e compito trovare la soluzione a questo annoso problema non solo economico ma anche sociale”.