In arrivo a Bordighera tre nuove aree per i rifiuti differenziati, via alla gara d’appalto

Bordighera investe ancora sulla raccolta differenziata e predispone i lavori per l’installazione di tre nuove aree per il conferimento dei rifiuti.

Di recente gli uffici del Comune hanno indetto il bando di gara per individuare l’azienda che installerà i sistemi di raccolta nelle tre zone individuate: Bordighera alta, al porto e sul lungomare Argentina.

A settembre la giunta bordigotta ha approvato il progetto esecutivo per un importo di 111 mila euro circa per poi indire la procedura di gara con una base d’asta di 84 mila euro.

Una volta completata la gara e assegnato l’incarico, si procederà con l’installazione negli spazi individuati.