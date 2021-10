Diano Marina: il fuggitivo Leon recuperato e messo in salvo, una storia a lieto fine grazie ad Asl e Accademia Kronos (foto)

Dopo mesi di vagabondaggio, iniziati nella primavera di quest’anno, Leon è al sicuro. La sua vita randagia nel torrente Evigno è finita nella notte tra sabato e domenica.

"Leon, splendido Eurasier di circa 4 anni - si spiega nel comunicato -, arriva ad inizio anno a Diano Marina dalla Calabria, adottato da una famiglia del posto, ma decide di scappare e li comincia la sua fuga dall’uomo, uomo che lui rifiuta e dal quale fugge perché schivo ed indipendente. A fine agosto un gruppo di volontarie del dianese, mosse dalle segnalazioni sui social e dall’appello della volontaria Doris Paravano della Calabria, decide di metterci cuore e tempo per aiutarlo. Giorni e notti di ricerche, tentativi di salvataggio, raccolta di segnalazioni, creazione di punti di ristoro, corse ad ogni ora del giorno per vederlo...un piano costante e concreto di avvicinamento al fuggitivo.

Il risultato non sarebbe però arrivato se non fossero intervenuti sinergicamente e prontamente ASL E KRONOS. Giuseppe Gandolfo, Presidente Accademia Kronos Onlus, sezione Diano Castello, ha delegato le sue forze migliori, le guardie zoofile Cristian Dagati e Marco Palma. Il dott. Ennio Pelazza, direttore sanità animale ASL 1 ha incaricato l’operatore tecnico veterinario Ivano Papalia. E dopo 45 giorni, sabato 16 ottobre 2021, dopo avere predisposto una speciale gabbia-trappola, Kronos ed ASL hanno recuperato con amore ed attenzione Leon e lo hanno messo in salvo.