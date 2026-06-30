Nasce in Valle Stura la "Sunset River Experience": rafting al tramonto e Burger Raft per vivere la montagna in modo diverso

Quando il sole inizia a scendere dietro le montagne, il fiume cambia volto. La luce si fa più calda, il ritmo rallenta e la natura regala uno dei momenti più suggestivi della giornata.

Da quest'estate lo Stura River Village – Rafting propone una nuova esperienza pensata per chi desidera vivere la montagna in modo autentico: nasce la Sunset River Experience, una discesa in rafting al tramonto seguita da una cena informale all'interno del Village con il celebre Burger Raft.

Non si tratta di un evento occasionale, ma di una proposta disponibile tutte le sere, su prenotazione, per gruppi di almeno quattro partecipanti.

L'esperienza inizia nel tardo pomeriggio con il ritrovo allo Stura River Village di Gaiola. Dopo il briefing e la consegna dell'attrezzatura, si parte per una discesa di circa sei chilometri lungo il fiume Stura, accompagnati dalle guide professioniste del centro rafting.

Navigare al tramonto offre sensazioni completamente diverse rispetto alle classiche discese diurne: il caldo lascia spazio alla frescura della sera, i colori delle montagne si riflettono sull'acqua e il silenzio della valle rende ogni tratto del fiume ancora più coinvolgente.

Al rientro, la serata continua direttamente nel Village con il Burger Raft, preparato al momento e servito negli spazi verdi della struttura, tra piscina, prato e area relax, permettendo agli ospiti di concludere l'esperienza senza fretta, immersi nella tranquillità della Valle Stura.

L'iniziativa nasce con l'obiettivo di ampliare l'offerta turistica del territorio e proporre un modo nuovo di vivere il fiume, trasformando una semplice attività sportiva in un'esperienza completa, ideale per coppie, famiglie, gruppi di amici, compleanni, addii al celibato e nubilato, team building e piccoli gruppi aziendali.

L'esperienza comprende:

rafting al tramonto con guide professioniste;

attrezzatura tecnica completa;

navetta di rientro al Village;

Burger Raft preparato al momento.

Costo: 74 euro a persona.

La Sunset River Experience è disponibile tutte le sere, previa prenotazione, con un minimo di quattro partecipanti.

Per informazioni e prenotazioni:

Stura River Village – Rafting

Via Regione Stiera, 6 – Gaiola (CN)

📞 338 101 1194

🌐 www.sturarivervillage.it