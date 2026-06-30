Coldirodi, via libera alla nuova sezione scolastica: il Consiglio provinciale approva il potenziamento dell'offerta educativa nelle frazioni

Questa mattina, durante la seduta del Consiglio Provinciale, è stato affrontato il tema dell’offerta educativa scolastica per l’anno 2027-2028, un ambito a cui l’amministrazione comunale rivolge la massima attenzione.

Nei mesi scorsi, la Giunta comunale aveva già approvato l’atto di indirizzo per l’attivazione di una nuova sezione a Coldirodi, una misura pensata per rispondere concretamente alle richieste delle famiglie e contrastare lo spopolamento delle frazioni.

Questa mattina è arrivato il via libera definitivo per l’apertura della sezione, che accoglierà circa 20 bambini, garantendo così il diritto allo studio e la continuità didattica in una frazione che dispone già di una scuola secondaria di primo grado.

Tale risultato è stato reso possibile grazie agli investimenti effettuati negli anni passati, portati a compimento su impulso del vicesindaco con delega alle scuole, Fulvio Fellegara.

Durante la seduta si è discusso anche della salvaguardia della classe elementare di Poggio, un argomento già trattato nell’ultimo consiglio comunale di Sanremo. In quella sede era emerso l’impegno a farsi portavoce presso la Provincia per mantenere attiva la sezione all'interno di un plesso che ha beneficiato di investimenti strutturali sia da parte della precedente amministrazione, sia di quella attuale, intervenuta recentemente sulle aree esterne.

"Sono stati due passaggi cruciali per Sanremo – dichiara il vicesindaco Fulvio Fellegara – che certificano il raggiungimento di un traguardo importante: attenzione reale e salvaguardia delle frazioni. In particolare a Coldirodi si va avanti con un percorso che ho personalmente proposto più di un anno fa e che è stato oggetto di confronto con le famiglie. Desidero ringraziare il Provveditorato, la Provincia di Imperia e la consigliera Manuela Sasso per la proficua collaborazione e il lavoro svolto".