Passaggio delle cariche al Leo Club Ventimiglia Bordighera e Valli (Foto)

Si è svolta venerdì 26 giugno la cerimonia di passaggio delle cariche al Leo Club Ventimiglia Bordighera e Valli, un momento importante per celebrare i risultati raggiunti e festeggiare tutti insieme l’inizio del nuovo anno sociale. L’evento ha riunito soci Leo e Lions, amici e sostenitori del sodalizio da tutto il territorio ponentino. A rendere ancora più ricca la serata, l’ingresso nel sodalizio di Davide Dinielli, presentato dal Presidente uscente Alex Buttitta: visibilmente emozionati, i ragazzi hanno seguito il cerimoniale leonistico e pronunciato le formule di rito. Con il consenso del Presidente del Distretto Leo, Leonardo Fasciana, il nuovo socio è stato eccezionalmente spillato dal padre, Costantino Dinielli, Presidente uscente del Lions Club Ufficiali d’Italia – Alpi Marittime. Un grande applauso di benvenuto ha suggellato la cerimonia.

Durante la serata, il Presidente Alex Buttitta ha ripercorso le attività principali dell’anno: tante le iniziative di solidarietà a favore delle fasce più fragili della popolazione, progetti per i giovani, raccolte fondi e giornate di sensibilizzazione su ambiente e inquinamento. Un impegno corale che ha dato i suoi frutti anche grazie al profondo spirito di amicizia che nei mesi del suo mandato è andato via via crescendo tra i soci. Buttitta ha poi passato il testimone al nuovo Presidente Francesco Onorato, che ha ringraziato i soci per la fiducia accordata e presentato le linee guida per i prossimi mesi: continuità delle attività del club, maggiore collaborazione con le scuole e le associazioni del territorio, attenzione alla formazione dei soci e all’inclusione di nuovi soci volontari.

Sono stati quindi presentati i membri del nuovo direttivo, che nell’anno sociale 2026/2027 affiancheranno il Presidente nella programmazione dei service e nella gestione delle attività:

- Segretario: Marina Viola

- Tesoriere: Francesca Gnutti

- Cerimoniere: Giorgia Valastro

- Primo vice Presidente: Robert Calvini

- Consiglieri: Filippo Giordano, Federica Gnutti, Lorenzo Padova, Vittoria Mezzatesa ed Edoardo Condrò

Presente alla serata anche il Presidente del Distretto Leo 108 Ia3, Leonardo Fasciana, che non ha risparmiato gli elogi al Leo Club Ventimiglia Bordighera e Valli, che nell’anno sociale 2025/2026 si è distinto per essere stato il miglior Club di Area 4. Ha inoltre consegnato due riconoscimenti personali a chi, con impegno e costanza, ha contribuito ai risultati raggiunti: Francesca Gnutti, in qualità di Officer distrettuale alla Causa Globale Cancro Infantile, e Marina Viola, in qualità di miglior Cerimoniera di Club del Distretto Leo.

La cerimonia si è chiusa con un momento conviviale presso il Grand Hotel del Mare a Bordighera, sede del sodalizio, splendida occasione per rinnovare l’entusiasmo e rafforzare lo spirito di squadra, anche in vista del futuro impegno distrettuale che vedrà occupati tutti i ragazzi: il Leo Club Ventimiglia Bordighera e Valli organizzerà infatti il Congresso di Apertura del Distretto Leo 108 Ia3 il prossimo 24 ottobre 2026 ed ospiterà nella Città delle Palme i delegati liguri e piemontesi, che si riuniranno per la programmazione delle attività leonistiche 2026/2027.