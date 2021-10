Ventimiglia: giovane afghano denunciato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina

Un giovane di nazionalità afghana è stato denunciato a Ventimiglia per lesioni personali e tentato favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Vittima dell'accaduto un 27enne, con regolare permesso di soggiorno che si è presentato al Commissariato, sanguinante, mostrando ferite alla testa e alla schiena.

Dalla denuncia raccolta dagli agenti è emerso che era stato aggredito da un connazionale. Secondo quanto ricostruito, il 27enne aveva pagato 500 euro al suo aggressore, con lo scopo di ottenere un passaggio sicuro oltre confine ma invece l'altro aveva preso i soldi e si era allontanato.

All'indomani, i due si sono incontrati per caso in città e quando il 27enne ha preteso la restituzione del denaro, l'altro per tutta risposta l'ha aggredito con una bottiglia di vetro, spaccandogliela in testa e colpendolo con un coccio alla schiena.

Gli investigatori in poche ore sono riusciti a individuare il sedicente passeur. Si tratta di un connazionale e coetaneo della vittima, in Italia senza fissa dimora, che è stato indagato in stato di libertà per lesioni personali e tentato favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.