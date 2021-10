Ventimiglia: evade dai domiciliari, guida senza patente un'auto senza assicurazione, 35enne arrestato

Un 35enne di Ventimiglia è stato arrestato ieri sera dalla Polizia della città di confine, nell’ambito delle verifiche che vengono regolarmente effettuate dagli agenti.

Questi hanno rilevato l’assenza nell’abitazione dove l’uomo, pluripregiudicato per ripetuti reati contro il patrimonio, doveva scontare la detenzione domiciliare concessa quale misura alternativa a quella in carcere. Le sue ricerche si sono concluse poco dopo, quando gli operatori della Volante lo hanno intercettato in una via periferica della valle del Roya.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, si trovava alla guida di un’auto pur essendo privo della patente, perché precedentemente revocata. Il veicolo era anche senza assicurazione e non revisionato, reati per i quali verrà multato. Stamattina, in collegamento in videoconferenza con il Tribunale di Imperia, si è svolto processo e il Giudice ha convalidato l’arresto, ripristinando la misura cautelare dei domiciliari.