Aurelia Bis: 8 milioni di euro dal governo, Ioculano “Emendamento per il tratto compreso tra Sanremo e Ventimiglia”

Uno stanziamento da 8 milioni di euro (3 milioni per il 2022 e 5 milioni per il 2023) per migliorare la mobilità della rete autostradale ligure. È stato presentato ieri, alla Camera dei Deputati, l’emendamento che chiede di assegnare all’Anas i fondi per la messa in sicurezza dell’Aurelia bis nel tratto compreso tra Sanremo e Ventimiglia (in particolare la Variante di Sanremo, il tratto Sanremo-Bordighera e quello Bordighera-Ventimiglia).

“Si tratta di uno stanziamento – ha detto Enrico Ioculano, Consigliere regionale del Pd - che permetterà di offrire ai liguri e ai turisti una alternativa concreta alla viabilità dell’estremo ponente ligure, da tempo fortemente congestionata dal traffico. Un risultato ottenuto grazie all’impegno del deputati del Partito Democratico a partire da Franco Vazio che ha recepito le istanze del territorio che come consiglieri abbiamo sollecitato”.

Il problema della viabilità è cronico nella nostra provincia e ora serviranno investimenti importanti per proseguire quell’arteria, l’Aurelia Bis, che è stata iniziata 50 anni fa e che, di fatto, non è stata terminata nemmeno nel suo progetto iniziale, visto che il tratto a due corsie per senso di marcia è limitato al tragitto compreso tra Taggia e San Martino a Sanremo. Ora ci si augura che, anche in vista del progetto per l’ospedale unico, si possa velocizzare la costruzione del nuovo tratto verso Ventimiglia.