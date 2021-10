Bordighera: approvata la proroga di sei mesi per la costruzione del nuovo corpo di fabbrica all'interno dell'ospedale

La giunta di Bordighera ha dato parere favorevole per la proroga di sei mesi, al termine dei due anni, comprensivo di collaudo, del permesso di costruire nell'ambito del “Sistema Sanitario Regione Liguria” che ha in oggetto la “Realizzazione di nuovo corpo di fabbrica per servizi territoriali ad alta complessità nello stabilimento ospedaliero di Bordighera”.