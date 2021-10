Sanremo: approvato il bilancio consolidato del gruppo Comune

Il consiglio comunale di Sanremo ha approvato il bilancio consolidato del gruppo Comune, relativo all’esercizio 2020. “Si tratta di un documento dove vengono esplicitati dal punto di vista contabile i dati non solo dell’ente comunale ma anche di alcune società partecipate – ha spiegato l’assessore Massimo Rossano – E’ una mera tecnica contabile. Si evidenzia un patrimonio netto di 387 milioni, con un attivo di 550 milioni”.

“550 milioni di euro sono una cifra importante – è intervenuto il consigliere Andrea Artioli Liguria Popolare – Purtroppo i documenti per un atto di questa portata sono arrivati solo negli ultimi giorni. Avevamo chiesto di avere più tempo a disposizione ma non ci è stato concesso”. Artioli è poi tornato a parlare di Amaie Energia, stigmatizzando i vari ambiti su cui opera “Tanto che il Presidente lo chiamano addirittura il Vicerè” ha detto, anticipando poi la presentazione di due ordini del giorno. Il primo riguarda i documenti relativi alla nomina di Giuseppe Di Meco, in accordo con Filse, con compiti relativi al Parco Costiero per un compenso di 46 mila euro. “Il Presidente riceve, come previsto dalle soglie di Legge, invece 10 mila euro – ha aggiunto - quindi non mi sembra neanche corretto che una persona che si occupa di tutto percepisca meno di una che si occupa solo di una parte. Se parliamo quindi di contenimento dei costi è necessario dare un indirizzo alle società per riconoscere a persone, nominate senza selezione preventiva pubblica, compensi o emolumenti superiori a quelli del Presidente della società in questione ridotto del 35%. Questo anche per una moralità della spesa pubblica”. Il secondo ordine del giorno riguarda la richiesta di altra documentazione inerente la gestione dei compiti della società e la predisposizione di una pagina sul sito del Comune di Sanremo in cui le società ricercano figure professionali. “Per fare scelte in maniera trasparente - ha detto Artioli – In particolare chiediamo inoltre che passi almeno in giunta qualunque operazione di cessione o acquisizione che superi il 5% del capitale sociale”.

“Personalmente invece che ridurre il compenso di Di Meco, io aumenterei quello del Presidente – ha detto Umberto Bellini – Perché è ridicolo che un Presidente di una società così importante percepisca 10 mila euro. E’ solo demagogia”.

“Ritengo doveroso, specialmente in una società interamente pubbliche, che i consulenti e professionisti che vengono dall’esterno siano capaci e in grado di operare in determinate opere e attività – è intervenuto il capogruppo di Forza Italia Simone Baggioli – Di Meco avrà grandissime capacità imprenditoriali, ma ahimè non le conosco nell’ambito della gestione delle piste ciclabili, non credo sia neanche ingegnere, tantomeno credo sia un grande sportivo o appassionato di biciclette. Amaie Energia ha potenzialità enormi, ma pecca in alcuni ambiti. Quello che chiedo è quindi che oggi si debba pensare un po’ più agli interessi della città e un po’ meno a quelli delle poltrone”.

I due ordini del giorno di Liguria Popolare sono stati poi sospesi saranno poi discussi e votati nel prossimo consiglio comunale. “Una riflessione va fatta – ha detto il sindaco Alberto Biancheri – In una Commissione dobbiamo parlarle, sentendo anche Amaie, per un ulteriore approfondimento, senza voler bloccare la società”.

Il bilancio consolidato è stato infine approvato all'unanimità dei presenti.