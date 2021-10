Sanremo: si avvicina la stagione musicale '20-'21 della Sinfonica, primo doppio concerto il 16 ottobre

In attesa dell'apertura ufficiale della nuova Campagna Abbonamenti, la Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo ha lanciato una promozione valida fino al 10 ottobre per l'acquisto, in prevendita, dei nuovi Abbonamenti con prezzo scontato del 30% .

Una formula studiata per i sostenitori di sempre della Sinfonica e non solo. La Sinfonica vuol far crescere la cultura musicale anche tra le nuove generazioni, per questo per i giovani fino a 25 anni l'ingresso a tutti i concerti della Stagione sarà gratuito.