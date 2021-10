Camporosso: al centro di formazione sanitaria A&D l'utilizzo del capannone di via Circonvallazione

La giunta di Camporosso ha concesso alla A&D Academy, centro di formazione sanitaria, antincendio e sicurezza sul lavoro l'utilizzo del capannone in ferro in via Circonvallazione, per lo svolgimento saltuario dei corsi di formazione e prove pratiche in giornate particolarmente piovose e ventose.



A&D Academy si farà carico di provvedere alla verifica ed eventuale messa a norma dell'impianto elettrico. Il materiale, attualmente conservato nel capannone, se necessario, verrà portato via e custodito in un luogo idoneo per essere riposizionato nel capannone una volta terminato l'utilizzo.



Un luogo in più in cui svolgere i corsi in caso di maltempo. Corsi dalla tematica importante volti a garantire la sicurezza necessaria per affrontare in maniera efficiente e quindi, sicura, situazioni di emergenza.