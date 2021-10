Via al Mare a Bussana

I residenti di Bussana stanno segnalando sui social alcuni tentativi di furto nella zona di via al Mare. Qualcuno ha anche pubblicato le fotografie di un tentativo di intrusione (per fortuna fallito) in un box.

La situazione è stata segnalata ai Carabinieri di Sanremo che hanno effettuato sopralluoghi in zona. Massima attenzione, quindi, è un occhio sempre alle telecamere di videosorveglianza sia pubbliche che private.