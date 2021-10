Uno studio di architetti di Sanremo ridisegnerà il camerino Muti al Teatro degli Arcimboldi

Il nuovo progetto per il Camerino Muti al Teatro degli Arcimboldi porterà la firma dello studio Calvi Ceschia Viganò Architetti Associati di Sanremo . I matuziani sono i vincitori della competizione che in una prima fase ha portato a ridisegnare i camerini del prestigioso teatro.

Il loro Camerino n.3 'Diorama' è quello che ha ricevuto più voti tra i 17 in gara. Una soddisfazione per questi professionisti gli unici rappresentanti per la Liguria e la provincia di Imperia. Il contest, intitolato, 'Vietato l'ingresso' è stato ideato da Giulia Pellegrino e promosso dal Teatro degli Arcimboldi di Milano, il più capiente Teatro italiano, disegnato all’inizio del secolo da Vittorio Gregotti. I 17 studi in gara si sono adoperati a titolo gratuito per regalare nuova vita ai camerini del teatro, luoghi magici e segreti dove attori, cantanti, ballerini, musicisti si preparano a entrare in scena.