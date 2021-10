Sanremo: Roberta Ascheri, prima tassista donna della provincia oggi compie 30 anni alla guida (Foto)

Prima tassista della provincia d'Imperia ad ottenere la licenza, oggi Roberta Ascheri, sanremese, compie un doppio compleanno: 30 anni sul taxi e quello anagrafico.

Roberta è figlia di Gino, tassista a sua volta, e unica conduttrice titolare a Sanremo dove comunque esiste un'altra conducente di taxi abilitata a fare sostituzioni. Il papà fu fra i fondatori di ‘Radio Taxi’, al quale aderiscono oggi 47 dei 48 tassisti di Sanremo.

“Ho sempre adorato guidare - confessa Roberta - e lo facevo anche prima di prendere la patente. Mio padre era mancato pochi mesi dopo la costituzione di ‘Radio Taxi’ e presi il suo posto”. Per una donna circolare a qualsiasi ora anche della notte accresce i pericoli: “Mi capitó - ricorda - di portare Donato Bilancia, il killer autore di 17 omicidi. Da Sanremo a Chiavari. L'ho scoperto quando venni chiamata in Questura dove la polizia stava ricostruendo i suoi spostamenti”.

Mai avuto paura? “Una volta ero andata a prendere un signore anziano. Arrivò col bastone. Quando scesi per aprire la porta era convinto che volessi rubare il taxi. E mi voleva picchiare col bastone. Ma non fu vera e propria paura. Il 90% di chi prende il taxi, poi, sono donne. Gli uomini sono soprattutto anziani. E al massimo fanno qualche battuta”.

In realtà, scavando nelle memoria, qualche episodio affiora: “Mi capita - racconta - di lavorare di notte. Col fatto che a Sanremo c'è il casinò e un confine di stato vicino, arriva gente perbene ma anche delinquenti. Non siamo obbligati a portare gli ubriachi. Ho sempre cercato, in situazioni critiche, di gettare acqua sul fuoco. Mi capitò una persona particolare. Tagliai la strada a un mio collega. Che, intuendo qualcosa, mi ha telefonato subito dopo. Il cliente inopportuno credeva fosse la polizia. Ha chiesto di fermarmi, è sceso e se ne è andato”.

Fra i clienti illustri trasportati Giorgio Faletti, Piero Angela, Pippo Baudo.