Ventimiglia: De Villa e D'Andrea sospesi da Forza Italia, parla Ventrella “Chiedano loro di essere ascoltati”

Soltanto poco prima del consiglio comunale di giovedì scorso Forza Italia ha annunciato la decisione di allontanare l'assessore Matteo De Villa e il consigliere Cristina D'Andrea sospendendoli di fatto dall'adesione al partito.



Il motivo del provvedimento è legato al fatto che gli stessi, più volte, si sono schierati in favore di iniziative non condivise da Forza Italia, aspramente criticate e non in linea con il partito. Inoltre il gruppo sostiene che le richieste rivolte ufficialmente al sindaco, dal partito che ha contribuito in maniera determinante alla sua vittoria, sono state da quest'ultimo negate. Per questo, inoltre, Forza Italia si considera fuori dalla maggioranza e infatti ieri, durante l'assise, nessuno del partito era presente.



In merito ai fatti così interviene oggi Franco Ventrella, commissario unico di Forza Italia Ventimiglia: “Una decisione che abbiamo preso all'unisono - dice Ventrella - di fronte al loro comportamento e prese di posizione a cui noi siamo contrari, loro le hanno supportate e condivise, o addirittura anche proposte. Siamo stati costretti ad arrivare a questa soluzione, non è quella che avremmo voluto, ma si sono schierati con alcune posizioni del Sindaco che non condividiamo, è stato fatto a malincuore ma con coscienza, dispiace da un punto di vista umano, non c'è nulla di personale”.