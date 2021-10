Elezioni Amministrative: raggiunto il quorum in 10 comuni che possono già festeggiare il nuovo Sindaco

Sono 10 (su 15 che avevano un solo candidato) i comuni della nostra provincia che possono già festeggiare il nuovo Sindaco.

Con il raggiungimento del quorum (40% più un votante) sono infatti stati eletti i sindaci di: Aurigo con Luigino Dellerba (Insieme per Aurigo) che ha raggiunto alle 19 il 52,52% dei votanti rispetto al 71,18% della precedente consultazoine; Borghetto d’Arroscia con Angela Denegri (Uniti per Borghetto), 48,45% rispetto al 65,45; Francesco Dulbecco (Uniti per Caravonica) a Caravonica con il 53,09% rispetto al 54,63, Gianfilippo Guasco (Cipressa riparte) a Cipressa con il 42,51% rispetto al 67,58; Maria Maddalena Ricca (Lista Civica per Civezza) a Civezza al 43,40% rispetto al 67,51; Marilena Abbo a Lucinasco al 47,09% rispetto al 40,18; Vincenzo Lanteri (Cambiamo Pompeiana) a Pompeiana al 46,83% rispetto al 49,48, Renato Adorno (Quattro piazze un territorio) a Rezzo al 44,28% rispetto al 72,64, Valerio Ferrari (Nui Tersurin) a Terzorio al 55,03% rispetto all’82,61.

Mancano all’appello del quorum, tra i comuni che hanno un solo candidato: Apricale con Silvano Pisano, dove si è raggiunto solo il 27,94% rispetto al 62,99 della precedente consultazione; Castelvittorio con candidati Enzo Rebaudo (Castelvittorio) e Gian Stefano Oddera (Uniti per Castel Vittorio) con il 38,87% rispetto al 66,55; Chiusavecchia con Luca Vassallo (Insieme per Chiusavecchia) al 48,38% rispetto al 60,39; Diano Castello con Romano Damonte (Continuità e rinnovamento) al 29,42% rispetto al 50,22; Borgomaro con Massimiliano Mela (Uniti per Migliorare) al 33,33% rispetto al 61,88; Prelà con Mattia Gandolfi (Vivi Prelà) al 37,68% rispetto al 60,14; Villa Faraldi con Stefano Damonte (Costruire Insieme) al 33,33% rispetto al 51,91.

Dovranno comunque aspettare lo spoglio di domani dalle 15 i comuni che hanno più di un candidato che, alle 19, hanno raggiunto queste percentuali di affluenza: Armo che ha raggiunto il 41,57% rispetto al 61,96%, Costarainera al 53,68% rispetto al 39,21, Diano Arentino al 44,67% rispetto al 41,20; Diano Marina al 39,24% rispetto al 48,46; Seborga arrivata al 52,02 rispetto al 60,74 della precedente consultazione.

Il totale dell'affluenza nei 21 comuni della nostra provincia interessati dal voto è, alle 19, del 40,23% rispetto al 54,08% delle precedenti consultazioni.