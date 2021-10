Elezioni Amministrative: ecco il primo Sindaco eletto in provincia, è Valerio Ferrari confermato a Terzorio

La provincia di Imperia ha già un primo Sindaco eletto, nonostante le urne siano ancora aperte e lo saranno oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15.

Si tratta di Valerio Ferrari, che viene quindi riconfermato alla guida di Terzorio, piccolo centro dell’entroterra di Santo Stefano al Mare. Bastava infatti raggiungere il quorum del 40% più un votante per avere la certezza di essere eletto, visto che è l’unico candidato.

Gli altri 13 comuni che attendono solo il quorum per decretare il Sindaco sono: Apricale abitanti 625 e votanti 479 con candidato sindaco Silvano Pisano (Apricale per tutti); Aurigo: abitanti 346 e votanti 278 con candidato sindaco Luigino Dellerba (Insieme per Aurigo); Borghetto D’Arroscia; abitanti 463 e votanti 333 con candidato sindaco Angela Denegri (Uniti per Borghetto); Borgomaro; abitanti 873 e votanti 689 con candidato sindaco Massimiliano Mela (Uniti per Migliorare); Caravonica: abitanti 303 e votanti 195 con candidato sindaco Angelo Francesco Dulbecco (Uniti per Caravonica); Chiusavecchia: abitanti 565 e votanti 371 con candidato sindaco Luca Vassallo (Insieme per Chiusavecchia); Cipressa: abitanti 1.271 e votanti 1.005 con candidato sindaco Gian Filippo Guasco (Cipressa Riparte); Civezza: abitanti 640 e votanti 479 con candidato sindaco Maria Maddalena Ricca (Lista Civica per Civezza); Diano Castello; abitanti 2.257 e votanti 1.869 con candidato sindaco Romano Damonte (Continuità e rinnovamento); Pompeiana: abitanti 809 e votanti 713 con candidato sindaco Vincenzo Lanteri (Cambiamo Pompeiana); Prelà: abitanti 500 e votanti 406 con candidato sindaco Mattia Gandolfi (Vivi Prelà); Rezzo: abitanti 371 e votanti 272 con candidato sindaco Renato Adorno (Quattro piazze un territorio); Villa Faraldi: abitanti 437 e votanti 366 con candidato sindaco Stefano Damonte (Costruire Insieme).