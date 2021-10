Sanremo: mostra il green pass di un altra persona per entrare in un locale ma viene scoperto

Aveva utilizzato il green pass di un'altra persona per non rinunciare al suo hamburger preferito nel noto Mc Donalds di piazza Colombo a Sanremo, ma non aveva fatto i conti con il personale del locale, sempre molto attento all’ingresso.

E’ accaduto nel tardo pomeriggio di oggi, quando il giovane minorenne si è presentato all’ingresso del locale. Ha mostrato il green pass ma l’addetto alla sicurezza ha fatto le sue verifiche e ha scoperto l’inganno.

E’ stato chiesto l’intervento dei Carabinieri che hanno convocato i genitori del ragazzo che ora sarà multato come previsto dalla Legge.