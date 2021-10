Ventimiglia: ad un anno dalla tempesta Alex, nell'ufficio del Sindaco l'opera di Romano Pini

A un anno dal tragico evento caratterizzato dalla tempesta Alex, che ha segnato profondamente l'anima della città di confine il Sindaco Scullino ha dichiarato: " Non potrò mai dimenticare quanto accaduto". Certi avvenimenti restano scolpiti per sempre nella memoria collettiva, un graffio eterno, una ferita che non puoi sanare. Tuttavia si può guardare al futuro, alla ricostruzione.



Il primo cittadino ha deciso di esporre l'opera donata dall'artista pittore Romano Pini, raffigurante la passerella mancante sul Roja, all'interno del suo ufficio. Per ricordare, per ammirare l'olio su tela e probabilmente tenere presente che gli ostacoli sono sempre dietro l'angolo, ma al contempo, che ad ogni tramonto, ad ogni notte corrisponde una nuova alba. Anche per Ventimiglia che dal fango si è rialzata grazie ai suoi angeli, con l'impegno, il sacrificio e l'abnegazione dei suoi cittadini.