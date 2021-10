Oggi pomeriggio su Radio Onda Ligure appuntamento con l'intervista a Mario Venuti

Nuovo appuntamento su Radio Onda Ligure con le interviste ai grandi protagonisti del mondo della musica. L’ospite di oggi, alle 13,10, sarà il cantautore Mario Venuti.

Sarà un’occasione per presentare ‘Tropitalia’, il nuovo progetto del musicista siciliano nel quale l’artista si diverte a interpretare undici brani che dagli anni trenta ai duemila hanno segnato a loro modo la musica italiana. L’artista con il suo nuovo album ha dipinto un grande affresco dai colori dei tropici, amore dichiarato ed espresso sin dai tempi di “Fortuna”, primo singolo dell’esordio solista del 1994.In contemporanea all’uscita dell’album,verrà distribuito su tutte le piattaforme digitali anche il terzo singolo estratto dal disco,“Figli delle stelle”, la canzone che nel 1977 fece conoscere Alan Sorrenti al mondo intero. Come per i due precedenti singoli, “Figli delle Stelle” sarà pubblicato in vinile bianco 45 giri, in edizione limitata.

L'intervista realizzata da Maurilio Giordana