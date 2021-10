Cervo: domenica prossima un pomeriggio per grandi e piccoli con il Raccontastorie Massimo Ivaldo

Domenica prossima l’Asineria Endas di Cervo, di Bianca Debernardi, ospita la 'Festa dei Nonni' e dei bambini di tutte le età a partire dalle 15.30. Sarà un pomeriggio dedicato a giochi, ricordi e racconti di quando a Cervo c’erano gli asini, al quale parteciperò il “raccontastorie” Massimo Ivaldo.

Massimo Ivaldo è, come si definisce lui stesso, un 'Animattore' teatrale artigianale, fatto in casa, nei banchetti coi libri per strada, nelle Case di Riposo e negli Ospedali pediatrici. Attore teatrale, si è reinventato dopo il lockdown trasformandosi in uno scrittore di libri “per l’infanzia e per animi fanciulleschi”, in autore, attore e produttore di opere teatrali e raccontastorie: va infatti in giro per parchi e vicoli, regalando poesie per infondere speranza e lenire la paura verso l’altro che si sta diffondendo tra adulti e bambini.

Non mancheranno poi laboratori ludico-ricreativi sul tema “Tutelare l’ambiente per tutelare i nostri nonni” a cura di Studiolambiente, Agenzia di consulenza e comunicazione ambientale di Genova. All’asineria si trova anche la Bibl-io-Margherita, biblioteca diffusa e itinerante che raccoglie libri accomunati dal tema dei valori ritrovati e del rispetto per l’ambiente. Ingresso gratuito compilando apposita autocertificazione e nel rispetto dei protocolli covid19. Per informazioni 3497355124.