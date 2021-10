Imperia: ecco il Colonnello Marco Morganti, è il nuovo Comandante provinciale dei Carabinieri (Foto e Video)

E’ stato presentato questa mattina, alla caserma ‘Somaschini’ di Imperia il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri, il Colonnello Marco Morganti.

Nato a Gorizia, 52 anni, coniugato e con una figlia, il Colonnello ha intrapreso la carriera militare nel 1984, quando è entrato alla Scuola Militare ‘Nunziatella’ di Napoli per poi continuare il ciclo di studi frequentando il 169° Corso dell'Accademia Militare di Modena cui è seguito il biennio presso la Scuola di Applicazione dei Carabinieri in Roma, conseguendo la laurea in Giurisprudenza e successivamente in Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna.

Nel corso della carriera ha maturato esperienze diversificate nell’ambito delle varie articolazioni dell’Arma: dal comando di Plotone e di Compagnia rispettivamente al 7° Battaglione Carabinieri “Trentino Alto Adige” ed al 6° Battaglione “Toscana”, ad una Sezione del Nucleo Investigativo di Napoli, alla Compagnia territoriale di Montella (Avellino) ed a quella addestrativa a Benevento. A seguire, ha assunto l’incarico di Capo Sezione Coordinamento Logistico del Raggruppamento Tecnico Logistico Amministrativo in seno al Comando Interregionale Carabinieri “Ogaden” di Napoli, per concludere l’esperienza campana con il Reparto Operativo del Comando Provinciale di Avellino.

“Mi approccio a questa nuova esperienza - ha detto il Colonnello Morganti - prendendo lo scettro dal collega Mommo che ha svolto un lavoro egregio. Ho iniziato un primo giro d’orizzonte della provincia, salutando le autorità del territorio e visitando le Compagnie, trovando una popolazione gioviale e operosa. Continuerò il lavoro dei miei predecessori, garantendo la presenza sul territorio in accordo con le altre forze di polizia, per favorire la rinascita dell’economia provinciale, martorizzata dal Covid. In linea con quanto già fatto utilizzeremo le nostre risorse per garantire la sicurezza del cittadino”.

In Liguria è giunto nel 2014 dove ha ricoperto per tre anni l’incarico di Capo Ufficio Logistico presso il Comando Legione Carabinieri “Liguria” e sino al 26 settembre 2021 quello di Capo Ufficio Comando del Provinciale di Genova. Dal giorno successivo è Comandante Provinciale dei Carabinieri di Imperia.