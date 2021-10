Coronavirus: stazionari anche oggi i numeri in Liguria e provincia, tasso di positività al 2,74%

Anche oggi stazionari, pur tendendo alla diminuzione, i numeri del Covid nella nostra regione e in provincia di Imperia. Rimane stabile il tasso di positività ma scendono i nuovi positivi.

Sono infatti 87 i nuovi contagiati al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 3.169 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore (oltre ai 4.432 tamponi antigenici rapidi), uno ogni 36,42 pari al 2,74%.

Nell’imperiese sono stati 12 i nuovi positivi, rispetto ai 18 del savonese, i 41 di Genova e i 16 di Spezia. Dopo diversi mesi la nostra provincia torna a essere quella con il minor numero di nuovi contagiati della regione. Da registrare purtroppo un morto, una donna di 59 anni a Savona mentre calano i ricoverati.