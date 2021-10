Sono aperte le iscrizioni al corso di primo soccorso organizzato dalla Confartigianato di Imperia

Nuovi appuntamenti per i corsi di formazione in tema di sicurezza sul lavoro organizzati dalla Confartigianato della provincia di Imperia. Il 14 ottobre prenderà infatti il via il corso di Primo Soccorso ed il relativo aggiornamento. Ogni datore di lavoro è tenuto ad adottare le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori e designa gli incaricati dell'attuazione delle misure di pronto soccorso che devono essere formati con istruzione teorica e pratica.

Il decreto interministeriale n. 388 del 2003 prevede infatti l’obbligo di designare e formare i lavoratori addetti al primo soccorso. Un’attività di fondamentale importanza e che presuppone un’adeguata preparazione dei dipendenti selezionati a ricoprire questo incarico.

Per iscrizioni e maggiori informazioni sui corsi è possibile contattare la Confartigianato scrivendo una mail all’indirizzo sicurezza@confartigianatoimperia.it oppure telefonando al numero 0184/524523.