Sanremo: abbattimento dei pini marittimi in via Nino Bixio, diffida al Comune dal comitato 'Pat'

Come spesso manifestato il ‘Pat’ di Sanremo è fortemente critico verso la gestione del verde di Sanremo e si schiera contro l'ordinanza per l’abbattimento delle alberature di via Nino Bixio, in corrispondenza della pista ciclabile.

“Il Comune evidenzia l’assoluta urgenza – sottolinea Luciana Balestra – ma abbiamo presentato ricorso presso la Prefettura di Imperia contro l’ordinanza inviandone copia per conoscenza anche al Comune, diffidandolo dal proseguire ogni altra attività di abbattimento, nonché alla Soprintendenza di Genova, che aveva dato al Comune indicazioni precise e cogenti sul mantenimento di tale alberata. Il brevissimo lasso di tempo tra l’emissione dell’ordinanza e la sua esecuzione necessita di un intervento urgente da parte del Prefetto al fine di valutare l’opportunità e la Ieqittimità dell’ordinanza sindacale”.

“L’ordinanza del Sindaco – prosegue Balestra - non evidenzia in alcun modo quale potrebbe essere il pericolo per l’incolumità, mai richiamando, ad esempio, un pericolo di crollo degli stessi, ma evidenziando unicamente circostanze e valutazioni che avrebbero potuto comportare non solo un intervento diverso da parte del Comune a tutela del patrimonio ambientale e paesaggistico (in questo caso i pini quasi centenari che caratterizzano la via Nino Bixio), ma anche l'adozione del medesimo provvedimento con il normale iter amministrativo. Con un tale provvedimento il Sindaco ha imposto una soluzione definitiva alla situazione sottraendo ai cittadini la possibilità di aver garantiti i diritti di controllo e tutela sull'azione amministrativa”.

“La motivazione addotta dal Sindaco del Comune di Sanremo appare incongrua – va avanti - illegittima e molto superficiale rispetto al sacrificio imposto alla città con la perdita del verde urbano, il cui valore storico e paesaggistico è stato riconosciuto anche dalla Soprintendenza di Genova che con comunicazione del 25 febbraio scorso nell'istruttoria della conferenza dei servizi preliminare presentate dal Comune di Sanremo per il progetto di riqualificazione del Porto Vecchio risulta irrinunciabile il mantenimento delle alberature e della pista ciclabile poichè costituisce memoria di un'infrastruttura che ha contribuito allo sviluppo e alla costruzione del paesaggio costiero del ponente ligure. Eppure il Sindaco dichiara nell'ordinanza ‘l'alberatura risulta pesantemente destrutturata e priva di benefici sia di natura estetica che ambientale’. Sarebbe stato suo dovere ricercare la presenza di altre soluzioni meno drastiche ed impattanti per il patrimonio comune”.