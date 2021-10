Ospedaletti: donna bestemmia durante il suono delle campane, oggi c'era anche 'Capitan Ventosa' (Foto)

E’ arrivato anche ‘Capitan Ventosa’, al secolo Fabrizio Fontana, a Ospedaletti per dirimere la questione delle campane che suonano dalla chiesa della parrocchia di San Giovanni Battista e che hanno visto più volte una donna che abita nella zona bestemmiare proprio durante il loro suono.

La donna, che abita in via della Noira, stradina che sale dal semaforo prima di piazza Europa proprio sopra la chiesa, è stata intervistata questa mattina dagli inviati del Tg satirico di Canale 5, che manderanno in onda il servizio nei prossimi giorni. Il caso è emerso per la sua pubblicazione sul bollettino della parrocchia da parte del parroco. Il suono delle campane, infatti, irrita la donna, che arriva al punto di accompagnarle con una sequela di bestemmie.

“Le campane che dovrebbero attirarci a Dio – ha scritto il parroco - attirano le bestemmie”, accompagnando il suo intervento con il decreto vescovile, che riporta la storia delle campane e il regolamento. Il problema esiste da tempo, con la donna che urla serie di improperi quando le campane suonano (cinque volte al giorno per non più di tre minuti in totale e per un massimo di 30 secondi ogni volta).

Il 12 settembre scorso, nel corso della ‘Festa di Maria’, la donna ha bestemmiato in continuazione durante il suono delle campane, e in molti hanno chiamato il parroco per spiegare l’accaduto. Il prete non ha presentato segnalazioni ai carabinieri ma don Michele ha confermato di essere pronto a ricevere chiunque voglia dialogare.

(Foto di Tonino Bonomo)