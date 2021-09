Ventimiglia: stasera Consiglio comunale, Bertolucci "C'è stato un momento in cui poteva andare tutto a monte" (Video)

Tornano in aula questa sera alle 20 le forze politiche di Ventimiglia, a quasi due mesi dal rischio di caduta dell’Amministrazione comunale in quel 5 agosto quando venne approvata la pratica Coop, con l’uscita dall’aula della Lega, che aveva promesso battaglia.

Oggi, a poche ore dal primo Consiglio comunale post crisi, abbiamo chiesto al leader della Lega ventimigliese, il vice Sindaco Simone Bertolucci, come sono stati vissuti questi due difficili mesi sul piano politico: “Quella del 5 agosto è stata una serata difficile ma in politica vanno messe in conto quelle situazioni. E’ stato opportuno arrivare a quello per ‘ricalibrarsi’: c’è stata una riconfigurazione dell’Amministrazione e, nell’ultimo mese il sistema all’interno del governo della città sta andando molto bene. Dobbiamo fare tesoro di quanto accaduto e, se nei prossimi due anni e mezzo il lavoro andrà bene serenamente, è chiaro che i molti progetti della città saranno messi in atto”.

C’è stato, in questi due mesi, il momento in cui ha pensato che effettivamente si sarebbe andati a elezioni anticipate? “La situazione politica è stata molto complicata e le segreterie provinciali sono intervenute subito per risolverla. Personalmente devo dire che c’è stato un momento in cui pensavo che sarebbe andato tutto a monte ma, il senso di responsabilità di chi ha ruoli politici importanti, ha fatto rientrare l’allarme”.

Con il Sindaco Scullino, quindi, tutto a posto? “Mai avuto problemi personali ma qui parliamo solo di politica, che è un meccanismo molto complicato, fatto di alti e bassi e soprattutto di bilanciamenti impercettibili. Sono felice che, in questo mese si è lavorato molto bene, anche in funzione dei prossimi mesi con le manifestazioni natalizie ma anche in funzione della Protezione Civile, proprio a un anno dalla tempesta Alex”.