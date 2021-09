Sanremo: camion si avventura tra le curve in zona San Pietro, danni alla vegetazione (Foto)

Tir si avventura tra le curve di zona San Pietro e, nelle manovre, danneggia la vegetazione.

È successo questo pomeriggio sulle alture di Sanremo dove un mezzo pesante ha incontrato più di qualche difficoltà nel tornare in città dopo un lavoro in zona. Nessun danno particolarmente grave, ma il camion ha provocato la rottura di alcuni rami tanto da rendere necessario l'intervento della Polizia Municipale per delimitare le aree con vegetazione pericolante.