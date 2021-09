Covid in Liguria: 17 nuovi positivi in provincia di Imperia, morto uomo ricoverato a Sanremo

Sono 74 i nuovi positivi oggi in Liguria, a fronte di 2.807 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore (oltre ai 4.882 tamponi antigenici rapidi).

Nella nostra provincia sono stati 17 i nuovi contagiati, rispetto agli 8 del savonese, i 26 di Genova e i 22 di Spezia. Si registra la morte di un 66enne, avvenuta ieri, presso l'Ospedale di Sanremo.

Nell'imperiese, i dati indicano anche un lieve aumento sul numero totale di casi in provincia e una diminuzione sui soggetti in sorveglianza attiva. Non si registrano nuovi ricoveri nelle strutture ospedaliere della riviera dei fiori.