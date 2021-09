Nomina del nuovo presidente di RT, i sindacati: “Perché il Comune di Sanremo ha disertato l'assemblea?”

“Le segreterie provinciali prendono atto delle risultanze dell’assemblea dei soci di Riviera Trasporti conclusasi con l’approvazione del bilancio 2020 e la nomina del nuovo consiglio di amministrazione e del suo presidente”.

Così le sigle sindacali intervengono in merito alla nomina del nuovo presidente di Riviera Trasporti, Giovanni Barbagallo.

“L’approvazione del bilancio seppur con un pesante passivo rappresenta una presa di coscienza significativa da parte della proprietà che consente il proseguimento del percorso di risanamento avviato anche tramite il concordato in bianco - proseguono i sindacati - ci aspettiamo nell’immediato che venga presa la decisione di ricapitalizzare la società per la sua messa in sicurezza. Salutiamo il nuovo consiglio d’amministrazione e il suo presidente Barbagallo invitandoli a perseguire senza indugi l’obiettivo di un lungo affidamento in house del servizio con mantenimento della componente pubblica quale unica possibilità di gestione e governo di Rt”.

“Li invitiamo ancor più calorosamente a mettere in atto gli interventi più rapidi e idonei per onorare gli stipendi con la consapevolezza che l’enorme senso di responsabilità che i dipendenti hanno mantenuto fino a questo momento non può avere ulteriore proroga - concludono - rimaniamo perplessi e chiediamo spiegazioni al Sindaco del comune di Sanremo quale importante socio, sulle motivazioni che hanno spinto l’ente a disertare l’assemblea, avendo più volte sottolineato di impegnarsi fattivamente alla ricerca di soluzioni per il mantenimento in vita della Riviera Trasporti”.